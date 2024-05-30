Копылова Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Никита Логутьевич Логинович
Отец ребёнка: Копылов Логин Нефедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Никифор Логинович
Отец ребёнка: Копылов Логин Нефедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородкина Копылова Александра Логиновна
Отец ребёнка: Копылов Логин Нефедович
Рождение ребёнка
04.08.1880
Дочь: Копылова Евдокия Логиновна
Отец ребёнка: Копылов Логин Нефедович
Смерть
Неизвестно