Копылова Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Никита Логутьевич Логинович

Отец ребёнка: Копылов Логин Нефедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Никифор Логинович

Отец ребёнка: Копылов Логин Нефедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина Копылова Александра Логиновна

Отец ребёнка: Копылов Логин Нефедович

Рождение ребёнка
04.08.1880

Дочь: Копылова Евдокия Логиновна

Отец ребёнка: Копылов Логин Нефедович

Смерть
Неизвестно

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