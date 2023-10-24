Распопова (Копылова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1945
Рождение ребёнка
15.11.1947
Рождение ребёнка
12.05.1949
Рождение ребёнка
02.01.1952
Рождение ребёнка
09.02.1956
Рождение ребёнка
13.10.1957
Россия, Архангельская область, Котласский район, д. Песчаница
Рождение ребёнка
17.01.1960
Рождение ребёнка
16.10.1963