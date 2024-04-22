Стрельцова (Калечиц) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.09.1948
Дата смерти17.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1948
Отец: Калечиц Михаил Иванович
Мать: Нижник Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1969
Дочь: Николаева Ольга Владиславовна
Отец ребёнка: Стрельцов Владислав
Таджикистан
Рождение ребёнка
17.07.1971
Сын: Стрельцов Павел Владиславович
Отец ребёнка: Стрельцов Владислав
Таджикистан
Рождение ребёнка
02.11.1982
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Стрельцов Владислав
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Стрельцов Владислав
Смерть
17.12.1990
Причина смерти: Cancro
Похороны
Неизвестно