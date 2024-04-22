Стрельцова (Калечиц) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Калечиц) Людмила Михайловна

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

24.09.1948

Дата смерти

17.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1948

Отец: Калечиц Михаил Иванович

Мать: Нижник Тамара Ивановна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
?.05.1969

Дочь: Николаева Ольга Владиславовна

Отец ребёнка: Стрельцов Владислав

Таджикистан
Рождение ребёнка
17.07.1971

Сын: Стрельцов Павел Владиславович

Отец ребёнка: Стрельцов Владислав

Таджикистан
Рождение ребёнка
02.11.1982

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Стрельцов Владислав

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Стрельцов Владислав

Смерть
17.12.1990
Гродно, Гродненская область
Причина смерти: Cancro
Похороны
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
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