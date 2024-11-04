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Мезрин Серафим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мезрин Федор Поликарпович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Нина Петровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мезрин Николай Серафимович

Мать ребёнка: не указана

Реабилитация осужденного
Неизвестно
Проживал: Удмуртия, Вавожский р-н, д.Красный Яр. Приговорен: , обв.: чл. семьи кулака. Источник: МВД Республики Удмуртия
Смерть
Неизвестно

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