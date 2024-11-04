Мезрин Серафим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Мезрин Федор Поликарпович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Нина Петровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мезрин Николай Серафимович
Мать ребёнка: не указана
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Проживал: Удмуртия, Вавожский р-н, д.Красный Яр. Приговорен: , обв.: чл. семьи кулака. Источник: МВД Республики Удмуртия
Смерть
Неизвестно