Никитина - Моисеенкова Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1965
Дочь: Моисеенкова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Моисеенков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенков Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Моисеенков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисеенков Василий
Смерть
Неизвестно