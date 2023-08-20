Никитина - Моисеенкова Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина - Моисеенкова Антонина Васильевна

Никитина - Моисеенкова Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Василий Васильевич

Мать: Никитина Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
12.03.1965

Дочь: Моисеенкова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Моисеенков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенков Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Моисеенков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенков Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close