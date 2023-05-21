Гмыря Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмыря Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глыбокий Александр

Мать: Глыбока Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гмыря Нина

Отец ребёнка: Гмыря Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суховая Валентина

Отец ребёнка: Гмыря Иван

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гмыря Николай Иванович

Отец ребёнка: Гмыря Иван

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гмыря Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Гмыря Иван

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