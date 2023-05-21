Гмыря Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глыбокий Александр
Мать: Глыбока Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гмыря Нина
Отец ребёнка: Гмыря Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суховая Валентина
Отец ребёнка: Гмыря Иван
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Гмыря Иван
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гмыря Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Гмыря Иван