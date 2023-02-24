Халяпова (Ибниаминова) Асия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Ибниаминов Сайфетдин
Мать: Ибниаминова Магзума
Рождение ребёнка
04.06.1954
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халяпов Сафаргали
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халяпов Баланжит
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно