Халяпова (Ибниаминова) Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халяпова (Ибниаминова) Асия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ибниаминов Сайфетдин

Мать: Ибниаминова Магзума

Рождение ребёнка
04.06.1954

Сын: Халяпов Юсуп Рамазанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халяпов Сафаргали

Отец ребёнка: не указан

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Отец ребёнка: не указан

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халяпов Баланжит

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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