Магомедова Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2007
Сын: Магомедов Кирилл Альбертович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.2009
Сын: Магомедов Дмитрий Альбертович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.2019
Дочь: Магомедова Екатерина Альбертовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности