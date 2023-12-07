Магомедова Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2007

Сын: Магомедов Кирилл Альбертович

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Рождение ребёнка
21.03.2009

Сын: Магомедов Дмитрий Альбертович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.2019

Дочь: Магомедова Екатерина Альбертовна

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