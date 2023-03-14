Ленцов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленцов Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1988

Дочь: Лугманова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Ленцова Елена Александровна

Рождение ребёнка
10.04.1990

Сын: Ленцов Александр Александрович

Мать ребёнка: Ленцова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленцова Елена Александровна

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