Ленцов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1988
Дочь: Лугманова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Ленцова Елена Александровна
Рождение ребёнка
10.04.1990
Сын: Ленцов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ленцова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно