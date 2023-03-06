Балабанова Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабанова Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2000

Сын: Балабанов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Балабанов Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабанов Дмитрий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балабанов Дмитрий Юрьевич

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