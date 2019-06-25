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(Лубянко) Дарья Дмитриевна
(Лубянко) Дарья Дмитриевна
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
25.06.2019
Пол
Женский
Отец
Лубянко Дмитрий Алексеевич
1996 г.р.
Мать
Лубянко (Симукова) Анна Ярославовна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2019
Отец:
Лубянко Дмитрий Алексеевич
Мать:
Лубянко Анна Ярославовна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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