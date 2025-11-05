Язина (Яшина) Александра 23.10.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Язина (Яшина) Александра

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 23.10.1937

Дети
Язин Евгений02.11.1963 г.р.
Серебренникова (Язина) Елена02.04.1971 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1963

Сын: Язин Евгений

Отец ребёнка: Язин Евгений

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Рождение ребёнка
02.04.1971

Дочь: Серебренникова (Язина) Елена

Отец ребёнка: Язин Евгений

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

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