Язина (Яшина) Александра
женский, родилась 23.10.1937
Дети
Язин Евгений02.11.1963 г.р.
Серебренникова (Язина) Елена02.04.1971 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1963
Сын: Язин Евгений
Отец ребёнка: Язин Евгений
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.04.1971
Дочь: Серебренникова (Язина) Елена
Отец ребёнка: Язин Евгений
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область