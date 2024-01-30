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Баннова Людмила Васильевна
Баннова Людмила Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Баннов Василий Исаевич
1922 г.р.
Мать
Баннова Зинаида Ивановна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Баннов Василий Исаевич
Мать:
Баннова Зинаида Ивановна
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