Баннова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Баннов Василий Исаевич

Мать: Баннова Зинаида Ивановна

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