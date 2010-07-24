Трофимова-Карпова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1940
Дата смерти24.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940
Рождение ребёнка
07.08.1965
Дочь: Толканова-Трофимова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Бергман-Трофимов Виктор Константинович
Рождение ребёнка
11.05.1971
Дочь: Матросова-Трофимова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Бергман-Трофимов Виктор Константинович
Смерть
24.07.2010