Трофимова-Карпова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова-Карпова Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1940

Дата смерти

24.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940

Отец: Карпов Иван Евсеевич

Мать: Карпова-Пархоменко Варвара Трофимова

Рождение ребёнка
07.08.1965

Дочь: Толканова-Трофимова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Бергман-Трофимов Виктор Константинович

Рождение ребёнка
11.05.1971

Дочь: Матросова-Трофимова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Бергман-Трофимов Виктор Константинович

Смерть
24.07.2010

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