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Макуха Наталья Сергеевна
Макуха Наталья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1971
Пол
Женский
Отец
Романов Сергей
Мать
Романова Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1971
Отец:
Романов Сергей
Мать:
Романова Валентина
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