Макуха Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макуха Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1971

Отец: Романов Сергей

Мать: Романова Валентина

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