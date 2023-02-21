Шадров-Николаев Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шадров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шадрова Юлия Николаевна
Перекс, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1913
Дочь: Гаврилова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Шадрова-Сергеева Юлия Николаевна
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Злобиха - Перекс
Смерть
1931