Шадров-Николаев Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадров-Николаев Василий Павлович

Шадров-Николаев Василий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шадров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шадрова Юлия Николаевна

Перекс, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1913

Дочь: Гаврилова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Шадрова-Сергеева Юлия Николаевна

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Злобиха - Перекс
Смерть
1931
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close