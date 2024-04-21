Бахтин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахтина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахтина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтина Галина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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