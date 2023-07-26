Лапшина Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Лапшина) Матрёна Егоровна

Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Лапшина) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Смерть
Неизвестно

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