Лапшина Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Лапшина) Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Лапшина) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич
Смерть
Неизвестно