Максимов Иван Тимофеевич ?.07.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1951

Дата смерти

04.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1951

Отец: Максимов Тимофей (Тихон) Иванович

Мать: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Максимова Зинаида

Рождение ребёнка
12.01.?

Сын: Максимов Игорь Иванович

Мать ребёнка: Максимова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Максимова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Зинаида

Смерть
04.08.2013

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