Максимов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1951
Дата смерти04.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Максимова Зинаида
Рождение ребёнка
12.01.?
Мать ребёнка: Максимова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Зинаида
Смерть
04.08.2013