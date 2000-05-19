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Плетнев Андрей Сергеевич
Плетнев Андрей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Плетнев Сергей Вячеславович
1966 г.р.
Мать
Плетнева Нелли Тимофеевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2000
Отец:
Плетнев Сергей Вячеславович
Мать:
Плетнева Нелли Тимофеевна
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