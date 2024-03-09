Васильева Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1989
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Алексей