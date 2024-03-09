Васильева Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1989

Отец: не указан

Мать: Леонова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей

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