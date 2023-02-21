Стародубцева Лидия Николаевна
Место рожденияРоссия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стародубцев Николай Прокопьевич
Мать: не указана
Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно