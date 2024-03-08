Карпанина Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1900 ст.
Дочь: Карпанина Татьяна Стефановна
Отец ребёнка: Карпанин Стефан Антонович
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Восп. Павел Антонович Карпанин, Вера Ивановна Щеголькова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно