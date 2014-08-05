Махмутова (Валиуллина) Алсу Рахматулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1951
Дата смерти05.08.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1973
Дочь: Галлямова Зульфия Габдулхаевна
Отец ребёнка: Махмутов Габдулхай Шарипьянович
Рождение ребёнка
20.05.1975
Дочь: Махмутова Галия Габдулхаевна
Отец ребёнка: Махмутов Габдулхай Шарипьянович
Рождение ребёнка
20.12.1980
Дочь: Коломиец Нурия Габдулхаевна
Отец ребёнка: Махмутов Габдулхай Шарипьянович
Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2014