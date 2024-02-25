Гильд Иоганнес
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Гильд Иоанн
Мать: Гильд (Тегеф) Елизабета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильд Иоганнес
Мать ребёнка: Гильд Маргарета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гильд Маргарета
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гильд Анна Мария
Мать ребёнка: Гильд Маргарета
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гильд Иоганнес
Мать ребёнка: Гильд Маргарета
Смерть
Неизвестно