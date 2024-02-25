Гильд Иоганнес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильд Иоганнес

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Гильд Иоанн

Мать: Гильд (Тегеф) Елизабета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильд Иоганнес

Мать ребёнка: Гильд Маргарета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильд Маргарета

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гильд Анна Мария

Мать ребёнка: Гильд Маргарета

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гильд Иоганнес

Мать ребёнка: Гильд Маргарета

Смерть
Неизвестно

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