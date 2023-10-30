Томашук Дионисий Михайлович
мужской, родился Неизвестно
умер 1941
ОтецТомашук МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Ветрова Анфиса Антоновна1891 г.р.
Дети
Томашук Всеволод Дионисович1926 г.р.
Томашук Виктория Дионисовна1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томашук Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ветрова Анфиса Антоновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Томашук Всеволод Дионисович
Мать ребёнка: Ветрова Анфиса Антоновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Томашук Виктория Дионисовна
Мать ребёнка: Ветрова Анфиса Антоновна
Смерть
1941