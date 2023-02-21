Томашук Дионисий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашук Дионисий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Томашук Всеволод Дионисович

Мать ребёнка: Ветрова Анфиса Антоновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Томашук Виктория Дионисовна

Мать ребёнка: Ветрова Анфиса Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветрова Анфиса Антоновна

Смерть
1941
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