Томашук Дионисий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Томашук Всеволод Дионисович
Мать ребёнка: Ветрова Анфиса Антоновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Томашук Виктория Дионисовна
Мать ребёнка: Ветрова Анфиса Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ветрова Анфиса Антоновна
Смерть
1941