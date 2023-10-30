Томашук Дионисий Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Томашук Дионисий Михайлович

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился Неизвестно

умер 1941

Отец
Томашук МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Ветрова Анфиса Антоновна1891 г.р.
Дети
Томашук Всеволод Дионисович1926 г.р.
Томашук Виктория Дионисовна1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томашук Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветрова Анфиса Антоновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Томашук Всеволод Дионисович

Мать ребёнка: Ветрова Анфиса Антоновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Томашук Виктория Дионисовна

Мать ребёнка: Ветрова Анфиса Антоновна

Смерть
1941

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