Попова (--) Раиса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (--) Раиса Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Ильич

Рождение ребёнка
21.11.1895

Дочь: Попова Анна Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Ильич

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
24.02.1897

Сын: Попов Василий Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Ильич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.01.1901

Сын: Попов Яков Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Ильич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Попов Павел Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Ильич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
15.11.1905

Сын: Попов Николай Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Ильич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
07.04.1909

Дочь: Попова Александра Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Ильич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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