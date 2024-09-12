Попова (--) Раиса Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Степан Ильич
Рождение ребёнка
21.11.1895
Дочь: Попова Анна Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Ильич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
24.02.1897
Отец ребёнка: Попов Степан Ильич
Рождение ребёнка
17.01.1901
Отец ребёнка: Попов Степан Ильич
Рождение ребёнка
10.06.1904
Отец ребёнка: Попов Степан Ильич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
15.11.1905
Отец ребёнка: Попов Степан Ильич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
07.04.1909
Дочь: Попова Александра Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Ильич
спирино
Смерть
Неизвестно