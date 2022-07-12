Манкевич Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.10.1953
Дата смерти12.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1953
Бракосочетание
23.02.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.06.1988
Рождение ребёнка
03.01.1989
Дочь: Савина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Манкевич Бэлла Евгеньевна
Рождение ребёнка
28.09.1990
Сын: Манкевич Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Манкевич Бэлла Евгеньевна
Смерть
12.07.2022