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Манкевич Владимир Владимирович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

16.10.1953

Дата смерти

12.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1953

Отец: Манкевич Владимир Степанович

Мать: Сероухова Татьяна Константиновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
23.02.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Бракосочетание
28.06.1988

Жена: Манкевич Бэлла Евгеньевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.01.1989

Дочь: Савина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Манкевич Бэлла Евгеньевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.09.1990

Сын: Манкевич Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Манкевич Бэлла Евгеньевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
12.07.2022
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