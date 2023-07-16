Антошин Владимир Валентинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Антошин Владимир Валентинович

Автор
ИК
Киреева И.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Антошин Валентин ДмитриевичНеизвестно г.р.
Дети
(Антошина) Татьяна ВладимировнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антошин Валентин Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Антошина) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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