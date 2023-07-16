Антошин Владимир Валентинович
мужской, родился Неизвестно
ОтецАнтошин Валентин ДмитриевичНеизвестно г.р.
Дети
(Антошина) Татьяна ВладимировнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антошин Валентин Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Антошина) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана