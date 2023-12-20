Виноградова Александра Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Александра Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1878

Дата смерти

?.10.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Федор

Рождение ребёнка
?.03.1907

Сын: Виноградов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор

Рождение ребёнка
1909

Сын: Виноградов Егор Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор

Смерть
?.10.1960

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