Виноградова Александра Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1878
Дата смерти?.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Федор
Рождение ребёнка
?.03.1907
Сын: Виноградов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор
Рождение ребёнка
1909
Сын: Виноградов Егор Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор
Смерть
?.10.1960