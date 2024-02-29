Рыжева Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжева Марфа Кирилловна

Рыжева Марфа Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Шикина Зоя Измаиловна

Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Рыжов Тит Измайлович

Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Федяшева Мария Измаиловна

Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Караушева Пелагея Измаиловна

Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Андрей Измаилович

Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Иван Измаилович

Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжев Измаил Пахомович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close