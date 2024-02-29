Рыжева Марфа Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Шикина Зоя Измаиловна
Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Рыжов Тит Измайлович
Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Федяшева Мария Измаиловна
Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Караушева Пелагея Измаиловна
Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжев Измаил Пахомович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно