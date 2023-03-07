Бухарцов Игнатий Иванов
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ирина Игнатьева
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Федосья Игнатьева
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Парасковья Игнатьева
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евфросинья Игнатьева
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова
Рождение ребёнка
20.01.1797 ст.
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797