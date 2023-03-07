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Бухарцов Игнатий Иванов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Бухарцов Иван (ст) Иванов

Мать: Бухарцова Оксинья (Ксения) Степанова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ирина Игнатьева

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Федосья Игнатьева

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Парасковья Игнатьева

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Евфросинья Игнатьева

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Бухарцов Марко Игнатьев

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Бухарцов Сила Игнатьев

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1797 ст.

Сын: Бухарцов Максим Игнатьев

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Архипова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Агафья Архипова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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