Костоломов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костоломова Анна (Нюра)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костоломова Анна (Нюра)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костоломов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Костоломова Анна (Нюра)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костоломова Анна (Нюра)
Смерть
Неизвестно