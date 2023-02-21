Костоломов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костоломов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Костоломов Иван Николаевич

Мать: Костоломова Павла Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костоломова Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костоломова Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костоломов Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Костоломова Анна (Нюра)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костоломова Анна (Нюра)

Смерть
Неизвестно
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