Быков Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1903

Жена: Шатрова Анна Васильевна

деревня Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
03.07.1913

Сын: Быков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шатрова Анна Васильевна

село Нижние Чёмы
Смерть
Неизвестно
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