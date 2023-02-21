Быков Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1903
Жена: Шатрова Анна Васильевна
деревня Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
03.07.1913
Сын: Быков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шатрова Анна Васильевна
село Нижние Чёмы
Смерть
Неизвестно