Карнецян Нерсес Атомович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карнецян Атом
Мать: Карнецян Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнецян Маник Нерсесовна
Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнецян Агавни Нерсесовна
Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнецян Айгуш Нерсесовна
Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнецян Андраник Нерсесович
Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиран Багдасаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнецян Завен Нерсесович
Мать ребёнка: Сарецян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнецян Вартан Нерсесович
Мать ребёнка: Сарецян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарецян
Смерть
Неизвестно