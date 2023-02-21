Карнецян Нерсес Атомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарнецян Нерсес Атомович

Карнецян Нерсес Атомович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карнецян Атом

Мать: Карнецян Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнецян Маник Нерсесовна

Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнецян Агавни Нерсесовна

Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнецян Айгуш Нерсесовна

Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнецян Андраник Нерсесович

Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнецян Айк Нерсесович

Мать ребёнка: Сиран Багдасаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиран Багдасаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнецян Завен Нерсесович

Мать ребёнка: Сарецян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнецян Вартан Нерсесович

Мать ребёнка: Сарецян

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарецян

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close