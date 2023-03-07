Тюленева (Осколкова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1846 ст.
Отец: Осколков Дмитрий Иванович
Мать: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1869 ст.
Отец ребёнка: Тюленев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.04.1879
Дочь: Яковлева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Тюленев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно