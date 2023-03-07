Тюленева (Осколкова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюленева (Осколкова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Пашия, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

21.11.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1846 ст.

Отец: Осколков Дмитрий Иванович

Мать: Устинья Васильевна

Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
27.08.1869 ст.

Сын: Тюленев Иван Иванович

Отец ребёнка: Тюленев Иван Михайлович

Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
10.04.1879

Дочь: Яковлева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Тюленев Иван Михайлович

Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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