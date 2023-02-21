Исмагилов (Ismagilov) Ахмадшах Мухаммад-Вали-улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилов (Ismagilov) Ахмадшах Мухаммад-Вали-улы

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Место рождения

с.Исланово Башкирия

Дата рождения

13.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1852

Отец: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы

Мать: Исмагилов Амина (Amina)

с.Исланово Башкирия
Рождение ребёнка
11.03.1882

Дочь: Биби-Саима Ахмадшах-кызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1885

Дочь: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
имам мечети
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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