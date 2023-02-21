Исмагилов (Ismagilov) Ахмадшах Мухаммад-Вали-улы
Место рожденияс.Исланово Башкирия
Дата рождения13.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1852
с.Исланово Башкирия
Рождение ребёнка
11.03.1882
Дочь: Биби-Саима Ахмадшах-кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1885
Дочь: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
имам мечети
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно