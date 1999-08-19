Негуляев Анатолий Алексеевич
Место рожденияг. Минусинск
Дата рождения10.04.1927
Дата смерти19.08.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927
г. Минусинск
Рождение ребёнка
09.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Негуляева Волкоедова Евдокия Георгиевна
г. Миасс, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Негуляева Волкоедова Евдокия Георгиевна
г. Пласт, Челябинская область
Смерть
19.08.1999