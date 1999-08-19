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Негуляев Анатолий Алексеевич

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Место рождения

г. Минусинск

Дата рождения

10.04.1927

Дата смерти

19.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927

Отец: Негуляев Алексей Матвеевич

Мать: Негуляева Анастасия Васильевна

г. Минусинск
Рождение ребёнка
09.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Негуляева Волкоедова Евдокия Георгиевна

г. Миасс, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Негуляева Волкоедова Евдокия Георгиевна

г. Пласт, Челябинская область
Смерть
19.08.1999
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