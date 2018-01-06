Литвинов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения25.11.1926
Дата смерти06.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.01.2018