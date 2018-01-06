Литвинов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Михаил Петрович

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Место рождения

Самопомощь, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.11.1926

Дата смерти

06.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Самопомощь, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.01.2018
Самопомощь, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
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