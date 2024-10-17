Артамонова (Ионова) Александра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
22.11.1881
Дочь: (Артамонова) Анна Ильина
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Рождение ребёнка
23.04.1883
Дочь: (Артамонов) Елисавета Ильина
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Артамонова) Вера Ильина
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Смерть
Неизвестно