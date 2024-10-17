Артамонова (Ионова) Александра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Ионова) Александра Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1880

Муж: Артамонов Илья Васильев

Рождение ребёнка
22.11.1881

Дочь: (Артамонова) Анна Ильина

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Рождение ребёнка
23.04.1883

Дочь: (Артамонов) Елисавета Ильина

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Артамонова) Вера Ильина

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Рождение ребёнка
1890

Сын: Артамонов Сергей Ильин

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Смерть
Неизвестно

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