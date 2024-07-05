Кузнецова Дарья Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Киприан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Кузнецова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Ильинич
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Кузнецова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Ильинич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Кузнецов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Ильинич
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Кузнецова Ефимья Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Ильинич
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Кузнецова Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Ильинич
Смерть
Неизвестно