Тимченко Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Тимченко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тимченко) ?
Отец ребёнка: Тимченко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тимченко) ?
Отец ребёнка: Тимченко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимченко Александр