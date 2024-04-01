Тимченко Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Тимченко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тимченко) ?

Отец ребёнка: Тимченко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тимченко) ?

Отец ребёнка: Тимченко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимченко Александр

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