Загорская (Лебедева) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Лебедева) Екатерина Владимировна

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

26.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
23.05.2005

Муж: Загорский Александр Анатольевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.05.2009

Дочь: Загорская Полина Александровна

Отец ребёнка: Загорский Александр Анатольевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.2018

Дочь: Загорская Вероника Александровна

Отец ребёнка: Загорский Александр Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва

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