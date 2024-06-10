Загорская (Лебедева) Екатерина Владимировна
Место рождения
Дата рождения26.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.2005
Рождение ребёнка
06.05.2009
Дочь: Загорская Полина Александровна
Отец ребёнка: Загорский Александр Анатольевич
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.2018
Дочь: Загорская Вероника Александровна
Отец ребёнка: Загорский Александр Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва