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Смирнова Втора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1815 по 1816 ст.

Дата смерти

22.01.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1815 по 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Смирнов Филипп Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
С 1839 по 1840 ст.

Сын: Смирнов Митрофан Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
С 1842 по 1843 ст.

Дочь: Смирнова Василиса Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846 ст.

Сын: Смирнов Иван Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Смирнова Арина Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Смирнов Анисим Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Егор Парфенович

Смерть
22.01.1887 ст.
Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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