Смирнова Втора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1815 по 1816 ст.
Дата смерти22.01.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович
Рождение ребёнка
С 1839 по 1840 ст.
Сын: Смирнов Митрофан Егорович
Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович
Рождение ребёнка
С 1842 по 1843 ст.
Дочь: Смирнова Василиса Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Смирнова Арина Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Егор Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1887 ст.