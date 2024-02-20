(Шемигон) Ефимия Павловна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения30.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1878
Отец: Шемигон Павел Трофимович
Мать: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-96,зап-35
Крещение
31.08.1878
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Илья Григорьевич Бородаев и Матвея Матвеевича Рубана жена София Симеоновна
Смерть
Неизвестно