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(Шемигон) Ефимия Павловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

30.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1878

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-96,зап-35
Крещение
31.08.1878
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Илья Григорьевич Бородаев и Матвея Матвеевича Рубана жена София Симеоновна
Смерть
Неизвестно
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