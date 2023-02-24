Григорьев Сергей Алесандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956
Рождение ребёнка
24.10.1981
Сын: Григорьев Игорь Сергеевич
Мать ребёнка: Григорьева-Константинова Галина Александровна
Рождение ребёнка
25.01.1983
Сын: Григорьев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Григорьева-Константинова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно