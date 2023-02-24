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Григорьев Сергей Алесандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956

Отец: Григорьев Александр Петрович

Мать: Григорьева-Теряник Мария Федоровна

Рождение ребёнка
24.10.1981

Сын: Григорьев Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Григорьева-Константинова Галина Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1983

Сын: Григорьев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Григорьева-Константинова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева-Константинова Галина Александровна

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