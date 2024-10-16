Волженина (Шишаева) Ксения Герасимова Около 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолженина (Шишаева) Ксения Герасимова

Волженина (Шишаева) Ксения Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова (Волженина) Татьяна Артемьева

Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев

Бракосочетание
31.08.1849 ст.

Муж: Волженин Артемий Васильев

Рождение ребёнка
14.12.1849 ст.

Дочь: Волженина Ульяния Артемиева

Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.12.1851

Сын: Волженин Мина Артемиев

Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев

Рождение ребёнка
16.02.1852 ст.

Дочь: Кравцова Она Или Сестра (Волженина) Ульяния Артемьева

Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Волженин Иван Артемьев

Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.