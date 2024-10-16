Волженина (Шишаева) Ксения Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова (Волженина) Татьяна Артемьева
Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев
Бракосочетание
31.08.1849 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1849 ст.
Дочь: Волженина Ульяния Артемиева
Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев
Рождение ребёнка
10.12.1851
Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев
Рождение ребёнка
16.02.1852 ст.
Дочь: Кравцова Она Или Сестра (Волженина) Ульяния Артемьева
Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Волженин Артемий Васильев
Смерть
Неизвестно