Сретенский Федор Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Сретенский Федор Иоаннович (1800 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что священнический сын. Из высшего отделения Ярославского уездного училища, 6 октября 1819 года архиепис... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елоховский Василий Федоров
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Сретенская) Аграфена Федорова
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Добротина (Сретенская) Мария Федорова
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно