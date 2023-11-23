Сретенский Федор Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСретенский Федор Иоаннов

Сретенский Федор Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Сретенский Федор Иоаннович (1800 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что священнический сын. Из высшего отделения Ярославского уездного училища, 6 октября 1819 года архиепис... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елоховский Василий Федоров

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елоховский Петр Федоров

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Сретенская) Аграфена Федорова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сретенский Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Добротина (Сретенская) Мария Федорова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.