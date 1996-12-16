Загайнов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1917
Дата смерти16.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Между 1941 и 1945
Рождение ребёнка
1946
Сын: Загайнов Иван
Мать ребёнка: Загайнова (Бородачева) Зинаида
Военная награда
20.04.1946
Бракосочетание
23.06.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
25.05.1953
Рождение ребёнка
01.10.1955
Рождение ребёнка
01.03.1958
Рождение ребёнка
16.11.1965
Смерть
16.12.1996