Загайнов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загайнов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1917

Дата смерти

16.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Между 1941 и 1945
Рождение ребёнка
1946

Сын: Загайнов Иван

Мать ребёнка: Загайнова (Бородачева) Зинаида

Военная награда
20.04.1946
Бракосочетание
23.06.1947

Жена: Загайнова (Бородачева) Зинаида

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загайнова (Бородачева) Зинаида

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загайнова (Бородачева) Зинаида

Рождение ребёнка
25.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загайнова (Бородачева) Зинаида

Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загайнова (Бородачева) Зинаида

Рождение ребёнка
01.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загайнова (Бородачева) Зинаида

Рождение ребёнка
16.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загайнова (Бородачева) Зинаида

Смерть
16.12.1996

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