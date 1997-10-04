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Тюрина Дарья Сергеевна
Тюрина Дарья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1997
Пол
Женский
Отец
Тюрин Сергей Александрович
Мать
Тюрина Ирина Евгеньевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1997
Отец:
Тюрин Сергей Александрович
Мать:
Тюрина Ирина Евгеньевна
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